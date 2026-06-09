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AJet tarafından yapılan açıklamada; Şyaz boyu Bodrum'a direkt uçuş gerçekleştirilen yurt içi 5 kent ile Bodrum-Lefkoşa biletleri yüzde 25 indirimle satışa sunulacağı belirtildi.

İndirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın 23.59'a kadar satışta yer alacak. İndirimli biletler, 26 Haziran-24 Ekim 2026'daki seyahatlerde geçerli olacak.

AJet'in indirimli bilet kampanyasında tüm koltuk seçimleri de yüzde 25 indirimli şekilde olacak. Biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Ayrıca AJet yaz aylarına özel olarak Çukurova, Trabzon, Gaziantep, Kayseri, Samsun ve Lefkoşa'dan Bodrum'a direkt seferler oluyor.