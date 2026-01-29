Bu çerçevede bilet satışları başlayan yeni rotalar, Romanya'nın başkenti Bükreş, Yaş şehri ve Moldova'nın başkenti Kişinev'i kapsıyor.Ankara'dan Bükreş'e ilk uçuş 2 Nisan'da gerçekleşecek.

Haftada 3 gün düzenlenecek Ankara-Bükreş seferlerinin biletleri 39 dolardan satışa sunuldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Yaş'a ilk sefer ise 29 Mayıs'ta başlayacak ve haftada 2 gün icra edilecek seferlerin biletleri de 39 dolardan temin edilebiliyor.

Kişinev seferleri 5 Haziran'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlayacak olup, haftanın her günü düzenlenecek uçuşların biletleri 49 dolardan satışa çıkarıldı.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda yeni hatları duyurdu.

Şirketin yeni hatlarla yeni hikayeler yazmaya devam edeceğini vurgulayan Sarp, geçen yıl Ankara uçuş ağını genişletmek için başlattıkları yatırımlara 2026'da da aynı hızla devam ettiklerini belirtti.Sarp, "Kısa bir süre önce Ankara'dan satışa açtığımız Üsküp, Saraybosna ve Tiran'ın ardından yeni hatlarımıza bugün de Romanya'nın başkenti Bükreş'i ekliyoruz. Ankara-Bükreş ile birlikte İstanbul'dan Kişinev ve Yaş'a olmak üzere toplamda 3 yeni hattımızı yolcularımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak, başkentimiz Ankara ve İstanbul'dan açtığımız her yeni hatla yepyeni hikayelere kanatlanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.