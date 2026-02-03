Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
ANKARA'DA GÖÇÜK: CAN KAYBI VAR
Ajdar'ın şartları ağızları açık bıraktı: 50 milyon euro 300 koruma

Ajdar'ın şartları ağızları açık bıraktı: 50 milyon euro 300 koruma

Komedyen Hayrettin, sunduğu Kaos Show programı için sürpriz bir ismi davet etmek istediğini açıkladı. Hayrettin, yıllardır sıra dışı çıkışlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Ajdar ile temasa geçtiğini ve karşılaştığı talepler karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Ajdar'ın şartları ağızları açık bıraktı: 50 milyon euro 300 koruma

“Nane Nane”, “Çikita Muz” ve “Şahdamar” gibi parçalarla hafızalara kazınan Ajdar hakkında konuşan Hayrettin, ünlü ismi programa dahil etmeyi çok istediğini ancak istenen ücretin adeta dudak uçuklattığını belirtti.

Ajdar'ın şartları ağızları açık bıraktı: 50 milyon euro 300 koruma

REKOR TALEP GÜNDEM OLDU

Hayrettin’in açıklamasına göre Ajdar, programa katılmak için tam 50 milyon euro talep etti. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 2 milyar 570 milyon TL’ye denk geliyor.

Ajdar'ın şartları ağızları açık bıraktı: 50 milyon euro 300 koruma

Üstelik Ajdar bununla da yetinmeyip, ücretin anında hesabına yatırılmasını ve 300 kişilik bir koruma ekibi sağlanmasını şart koştu.

Ajdar'ın şartları ağızları açık bıraktı: 50 milyon euro 300 koruma

“BİZ AJDAR’I İSTİYORUZ”

Konuyla ilgili konuşmaya devam eden Hayrettin, şu ifadeleri kullandı:

“Ajdar’ı programa almak istiyoruz. 50 milyon euro istiyor, parayı anında hesabına yatırmamızı bekliyor.

Ajdar'ın şartları ağızları açık bıraktı: 50 milyon euro 300 koruma

300 koruma talep ediyor. Ama biz Ajdar’ı istiyoruz, bizim ünlümüz o. Kapımız herkese açık.”

Ajdar'ın şartları ağızları açık bıraktı: 50 milyon euro 300 koruma

2003 yılında Popstar yarışmasıyla tanınan Ajdar, geçmişte de yüksek ücret talepleri ve alışılmışın dışındaki istekleriyle sık sık magazin gündemine gelmişti.

Ajdar’ın şartları ağızları açık bıraktı: 50 milyon euro 300 koruma - Resim: 7
Ajdar’ın şartları ağızları açık bıraktı: 50 milyon euro 300 koruma - Resim: 8
Kaynak: Haber Merkezi
