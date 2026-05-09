Sıra dışı tarzıyla uzun yıllardır magazin dünyasında dikkat çeken Ajdar, bu kez Hayrettin Karaoğuz’un hazırlayıp sunduğu Kaos Show programına konuk oldu. Yayından paylaşılan görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak viral hale geldi.

“Çikita Muz”, “Nane Nane” ve “Şahdamar” gibi şarkılarla hafızalara kazınan Ajdar’ı programa davet etme süreci de oldukça konuşulmuştu. Programın sunucusu Hayrettin, daha önce Ajdar’ın oldukça iddialı taleplerle geldiğini esprili bir dille dile getirmişti. İddiaya göre bu talepler arasında yüksek bir ücret ve geniş bir koruma ekibi de yer alıyordu.

Tüm bu konuşmaların ardından Ajdar, Kaos Show’a konuk olarak katıldı ve programda şarkılar söyleyip dans etti. Eğlenceli anların ekrana yansımasıyla birlikte bölüm, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.