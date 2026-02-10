Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Ünlü vokalistin tacizcisi huzurevi sakini çıktı

Ünlü vokalistin tacizcisi huzurevi sakini çıktı

Ajda Pekkan’ın vokalisti olarak tanınan 42 yaşındaki Tuğba Tufantepe, 66 yaşındaki huzurevi sakininden şikayetçi oldu.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ünlü vokalistin tacizcisi huzurevi sakini çıktı - Resim: 1

Pekkan’ın vokalisti sosyal medya üzerinden kendisine gönderilen taciz içerikli mesajlar ve uygunsuz videolar nedeniyle savcılığa başvurdu.

1 9
Ünlü vokalistin tacizcisi huzurevi sakini çıktı - Resim: 2

MESAJLARIN HUZUREVİNDEN GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu mesajların, İstanbul’da bir huzurevinde kalan 66 yaşındaki Özkan B. tarafından gönderildiği belirlendi.

2 9
Ünlü vokalistin tacizcisi huzurevi sakini çıktı - Resim: 3

Şüpheli Özkan B., ifadesinde mesajları kendisinin attığını kabul ederken, uygunsuz videoların huzurevinde kalan yaklaşık 600 kişiden biri tarafından gönderilmiş olabileceğini iddia etti.

3 9
Ünlü vokalistin tacizcisi huzurevi sakini çıktı - Resim: 4

SAVCILIK 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık, deliller doğrultusunda Özkan B. hakkında “cinsel taciz” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

4 9
Ünlü vokalistin tacizcisi huzurevi sakini çıktı - Resim: 5

UZUN SÜREDİR MARUZ KALIYORMUŞ

Ajda Pekkan’ın yanı sıra Tarık Sezer Orkestrası’nda da solist olarak görev yapan Tuğba Tufantepe, ifadesinde Dubai’de yaşadığını belirtti. Sanatçı, uzun süredir maruz kaldığı “Aşkım”, “Bebeğim” gibi hitapların yer aldığı ısrarlı mesajlar nedeniyle ciddi rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

5 9
Ünlü vokalistin tacizcisi huzurevi sakini çıktı - Resim: 6
6 9
Ünlü vokalistin tacizcisi huzurevi sakini çıktı - Resim: 7
7 9
Ünlü vokalistin tacizcisi huzurevi sakini çıktı - Resim: 8
8 9
Ünlü vokalistin tacizcisi huzurevi sakini çıktı - Resim: 9
9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro