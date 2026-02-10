Pekkan’ın vokalisti sosyal medya üzerinden kendisine gönderilen taciz içerikli mesajlar ve uygunsuz videolar nedeniyle savcılığa başvurdu.
Ünlü vokalistin tacizcisi huzurevi sakini çıktı
Ajda Pekkan’ın vokalisti olarak tanınan 42 yaşındaki Tuğba Tufantepe, 66 yaşındaki huzurevi sakininden şikayetçi oldu.Derleyen: Hande Karacan
MESAJLARIN HUZUREVİNDEN GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu mesajların, İstanbul’da bir huzurevinde kalan 66 yaşındaki Özkan B. tarafından gönderildiği belirlendi.
Şüpheli Özkan B., ifadesinde mesajları kendisinin attığını kabul ederken, uygunsuz videoların huzurevinde kalan yaklaşık 600 kişiden biri tarafından gönderilmiş olabileceğini iddia etti.
SAVCILIK 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Savcılık, deliller doğrultusunda Özkan B. hakkında “cinsel taciz” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
UZUN SÜREDİR MARUZ KALIYORMUŞ
Ajda Pekkan’ın yanı sıra Tarık Sezer Orkestrası’nda da solist olarak görev yapan Tuğba Tufantepe, ifadesinde Dubai’de yaşadığını belirtti. Sanatçı, uzun süredir maruz kaldığı “Aşkım”, “Bebeğim” gibi hitapların yer aldığı ısrarlı mesajlar nedeniyle ciddi rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.