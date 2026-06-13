Geçtiğimiz akşam Oran Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen konserinde "Üç Kalp" adlı şarkısını seslendiren Pekkan, sanat yolculuğunda karşılaştığı zorluklara değinerek duygularını sevenleriyle paylaştı.
Ajda Pekkan'dan sahnede yürek burkan itiraf: Sözleri salonu sessizliğe boğdu
Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Ajda Pekkan, Ankara'da sahne aldığı konserde hayranlarıyla duygu yüklü anlar yaşadı. Kariyerinin zirvesinde olmasına rağmen zaman zaman yalnızlıkla mücadele ettiğini samimi sözlerle anlatan sanatçı, salondaki dinleyicileri derinden etkiledi.Cemile Kurel
Konser sırasında hayranlarına teşekkür eden ünlü sanatçı, şöhretin görünmeyen yüzüne dikkat çekti.
Pekkan, "Bazen kendimi çok yalnız hissediyorum. İyi ki siz varsınız. Şöhret dışarıdan ne kadar parlak görünse de, o ışıkların altında insan kendini oldukça yalnız bulabiliyor" diyerek izleyicilerden büyük alkış aldı.
Hayranlarının hayatındaki yerinin çok özel olduğunu vurgulayan sanatçı, "İnsan her zaman hayatını paylaşacağı kişiyi bulamayabiliyor. Ancak sizler benim için çok kıymetlisiniz. Bana verdiğiniz sevgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ajda Pekkan, daha önce katıldığı bir etkinlikte de özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.Yeni neslin enerjisinden ve başarılarından etkilendiğini söyleyen sanatçı, yoğun çalışma temposu nedeniyle annelik duygusunu yaşayamadığını belirterek, "Çocuk sahibi olanları gördüğümde imreniyorum ama artık bunun için çok geç" demişti.
Sanat yaşamındaki en büyük eksikliğini de dile getiren Pekkan, bir enstrüman çalamamış olmanın içinde ukde kaldığını ifade etti. "Keşke piyano ya da başka bir enstrüman çalabilseydim. Şarkı söylüyorum ama müziği her zaman ruhumda hissediyorum" sözleriyle dikkat çekti.
Yıllardır müzik dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Ajda Pekkan, sadece kariyeriyle değil, yatırımları ve mal varlığıyla da sık sık gündeme geliyor. Gayrimenkul yatırımları ve lüks yaşam tarzıyla adından söz ettiren sanatçının serveti zaman zaman magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.