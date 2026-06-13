Ajda Pekkan'dan sahnede yürek burkan itiraf: Sözleri salonu sessizliğe boğdu

Yıllardır müzik dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Ajda Pekkan, sadece kariyeriyle değil, yatırımları ve mal varlığıyla da sık sık gündeme geliyor. Gayrimenkul yatırımları ve lüks yaşam tarzıyla adından söz ettiren sanatçının serveti zaman zaman magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.