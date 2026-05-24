Hollanda Eredivisie'de sezonu 5. sırada bitirerek büyük hayal kırıklığı yaratan Ajax Konferans Ligi bileti için Utrecht ile play-off finalinde karşı karşıya geldi.

AJAX UZATMALARDA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Zorlu 90 dakika golsüz eşitlikle tamamlanırken uzatmalarda Ajax 96'ıncı dakikada Davy Klaassen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Utrecht Gjivai Zechiël ile 106. dakikada skora eşitliği getirdi ve karşılaşmanın uzatmları da 1-1 sona erdi.

PAES PENALTI ATIŞLARINDA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Penaltı atışlarında Ajax kalecisi Maarten Paes kalesinde devleşti. Paes iki penaltı atışını kurtararak Ajax'a Konferans Ligi biletini getiren isim oldu.

Utrecht'i penaltı atışlarıyla birlikte 4-3 mağlup eden Ajax böylelikle Konferans Ligi 2. Ön Eleme turuna katılmaya hak kazandı.