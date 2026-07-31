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Kaynak: Haber Merkezi

Ajax, Alman futbolcu Julian Brandt'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Hollanda ekibi, deneyimli orta saha oyuncusunun transferini kulübün resmi kanalları üzerinden açıkladı.

29 yaşındaki Julian Brandt, kariyerinde daha önce Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund formalarını giydi. Hücum hattının birçok bölgesinde görev yapabilen Alman futbolcu, oyun kurucu kimliği, teknik kapasitesi ve asist özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ajax'ın, Brandt transferiyle hem orta saha hem de hücum hattındaki yaratıcılığını artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Kulüp, transferin mali detaylarına ilişkin ise resmi bir açıklama yapmadı. Yeni sezonda Ajax forması giyecek olan Julian Brandt'ın kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.