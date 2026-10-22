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Kaynak: Haber Merkezi

Airbnb'den dünya genelindeki rezervasyonları ilgilendiren temizlik kuralı değişikliği Airbnb, ev sahiplerinin konaklama sonrasında misafirlerden isteyebileceği temizlik işlerine yeni sınırlar getiriyor. Dünya genelindeki rezervasyonlarda uygulanacak düzenleme, 20 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Kararın alınmasında, yüksek tutarlı temizlik ücretleri ödemelerine rağmen konaklamalarının sonunda ev işleriyle uğraşmak zorunda kaldıklarını belirten misafirlerin şikâyetleri etkili oldu. Bazı temizlik ücretlerinin yüzlerce dolara ulaşması da tartışmaların odağında yer aldı.

Platform, Nisan 2025 itibarıyla temizlik ücretlerini rezervasyon sırasında ayrı bir ödeme kalemi olarak gösterme uygulamasını sona erdirmişti. Bu tarihten itibaren ev sahipleri, temizlik maliyetlerini konaklamanın toplam ücretine dahil edebiliyor.

BULAŞIK YIKAMA VE ÇARŞAFLARI ÇIKARMA ŞARTI KALKIYOR

Airbnb'nin bu hafta internet sitesinde duyurduğu güncel politikasına göre ev sahipleri, misafirlere uzun süre ve yoğun çaba gerektiren temizlik görevleri veremeyecek. Profesyonel temizlik personelinin sorumluluğunda olması beklenen işler de bu kapsamda değerlendirilecek.

Yeni kurallar doğrultusunda konuklardan yataklardaki çarşafları sökmeleri, çöpleri konaklama yerinin dışındaki bir alana taşımaları ya da bulaşıkları yıkayıp dolaplarına yerleştirmeleri istenemeyecek.

Buna karşılık ev sahipleri, misafirlerin kullandıkları tabak, bardak ve diğer bulaşıkları yıkamadan lavaboya bırakmalarını talep edebilecek.

EV SAHİPLERİNİN BELİRLEYEBİLECEĞİ KURALLAR NELER?

Düzenleme kapsamında ev sahipleri, rezervasyon yapılırken misafirlerin erişebileceği yedi standart ev kuralı tanımlayabilecek. Bu kuralların dışında, makul sınırlar içinde kalan ilave isteklerde bulunmaları da mümkün olacak.

Standart kurallar; giriş ve çıkış zamanlarını, evde kalabilecek kişi sayısını, sigara içilmesine ilişkin koşulları, sessizlik saatlerini ve evcil hayvan kabul edilip edilmediğini kapsıyor.

Ek taleplerin uygunluğu, konaklama yerinin bulunduğu bölgenin koşulları dikkate alınarak belirlenecek. Su sıkıntısı yaşanan bölgelerde duşların kısa tutulması veya çöplerin hayvanların ulaşamayacağı kapalı kaplara bırakılması bu tür taleplere örnek gösteriliyor.

AİRBNB'DEN YENİ POLİTİKAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

The Guardian'a konuşan Airbnb Sözcüsü, ev kurallarının ev sahiplerinin beklentilerini misafirlere aktarmak açısından önemli olduğunu belirtti. Sözcü, topluluktan gelen geri bildirimlerde mevcut kuralların zaman zaman anlaşılması güç, zahmetli ve uygulanması zor bulunduğunun ifade edildiğini söyledi.

Sözcü ayrıca, kuralların daha görünür ve anlaşılır hale getirilmesi için değişikliğe gidildiğini aktardı. Yeni politikanın, misafirlerin önceden bilmedikleri taleplerle karşılaşmasının önüne geçmesi ve ev sahiplerinin beklentilerini makul bir çerçevede tutması hedefleniyor.