''Airbnb’de yetki krizi" davasında nihai ve en kritik viraj dönüldü. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun (VDDK) "Bu iş sadece Gelir Vergisi ve KDV'yi değil, Konaklama Vergisini de ilgilendirir, 3. ve 7. daireler birlikte karar vermelidir" uyarısının ardından iki daire müşterek toplantısını yaptı. Çıkan sonuç, ev sahipleri lehine tam bir zafer, Maliye aleyhine ise büyük bir bozgun oldu.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI? MALİYE VATANDAŞI NASIL KISKACA ALDI?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 24 Ocak 2025 tarihli ve 7877 sayılı gizli Genel Yazısı’nı tüm Defterdarlıklara göndermesiyle başladı. Maliye bu yazıda; Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alan herkesin otomatikman ticari organizasyon kurmuş sayılacağını iddia etti.

Ev sahibinin para kazanıp kazanmadığına bakılmaksızın geriye dönük ticari mükellefiyet tesis edildi. Beyanname vermediği gerekçesiyle binlerce vatandaşa ağır vergi ziyaı cezaları, geçici vergi cezaları ve genel orandan yüzde 20 KDV tarhiyatı yağdırıldı.

BİR MÜKELLEF DAVA AÇTI, DANIŞTAY "DUR" DEDİ

Maliye’nin ceza yağmuruna tuttuğu bir vatandaş, bu haksız genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’da dava açtı. Danıştay 3. ve 7. Daireleri müşterek aldıkları 08.04.2026 tarihli ve E.2025/2792 sayılı kararda, Gelir İdaresi’nin bu uygulamasının tamamen hukuk dışı olduğunu ilan etti ve genelgenin yürütmesini durdurdu.

YÜKSEK YARGIDAN MALİYE’YE ANAYASA VE HUKUK DERSİ

Ekonomim yazarı Abdullah Tolu’nun köşesinden aktardığı Danıştay’ın ortak karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa'nın 73. maddesi, vergilendirmede kanunilik ilkesini özel olarak düzenlemiştir. Vergi kanunla konulur, kaldırılır ve değiştirilir. Yönetimin keyfi takdirine dayalı uygulamalar yapılamaz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesi uyarınca konut kiralama faaliyeti gayrimenkul sermaye iradıdır (kira geliridir). 7464 sayılı Turizm Konutları Kanunu ise sadece kayıt dışılığı ve güvenlik açığını önlemek için izin belgesi şartı getirmiştir; bu kanunda vergilendirmeye veya faaliyetin niteliğine dair hiçbir hüküm yoktur.

Bir konutun kiralama faaliyetinin ticari kazanç sayılabilmesi ve KDV’ye tabi olması için otel, apart veya pansiyon gibi ticari bir organizasyon içermesi, kahvaltı, yemek, ütü, günlük temizlik gibi hizmetleri barındırması gerekir. Sadece daha fazla gelir elde etmek amacıyla taşınmazların günlük, haftalık kiraya verilmesi kazancın kira geliri niteliğini değiştirmez. Bu yerler konaklama tesisi olmadığından konaklama vergisine de tabi değildir. Bu nedenle genel yazıda hukuka uygunluk bulunmamıştır."

ŞİMDİ NE OLACAK? SIRADA NE VAR?

Mülk sahiplerine nefes aldıran bu dev kararın ardından gözler yeniden ekonomi yönetimine çevrildi. Vergi uzmanı Abdullah Tolu, bundan sonraki hukuki süreci şu sözlerle özetledi:

"Maliye’nin bu tokat gibi karara karşı Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na (VDDK) yeniden itirazda bulunması bekleniyor. Son dönemde ülkemizde de hızla gelişen ve yaygınlaşan Airbnb ve benzeri platformlar üzerinden izin belgesi alarak konut kiraya verme işleminin vergilendirilmesi konusu oldukça hassas ve önemli. Gerçekten hukuken ders çıkarılması gereken bir karar! Bu konudaki gelişmeleri buradan paylaşmaya devam edeceğiz."