Dün saat 11.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Küçük Sanayi Caddesi’nde meydana gelen kazada, Emre Kar yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen A.İ.B.'nin kullandığı TIR ile çarpıştı.
Kazada Kar, ağır yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Emre Kar, kurtarılamadı.
Sanayi sitesinde dükkanı bulunan Emre Kar'ın geçen yıl 17 Haziran'da babası Mustafa Kar'ı kaybettiği öğrenildi.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Emre Kar'ın cenazesi, Ayyıldız Camisi'nde ikindi sonrası kılınan namazın ardından toprağa verildi.