Saraçhane Parkı’nda 19 Mart operasyonunun mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı’nın 25’inci buluşması gerçekleştirildi. Silivri’de 331 gündür tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu okudu.

Buluşmaya CHP yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, sanatçılar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

AİLELERE YÖNELİK TUTUKLAMALARA TEPKİ

Dr. İmamoğlu, son haftalarda ailesine yönelik yeni tutuklamalar yaşandığını belirterek, ağabeyleri Cevat Kaya ve Ali Kaya’nın “delilsiz ve iftiraya dayalı” suçlamalarla tutuklandığını söyledi.

“Delil yok, tanık yok, HTS kaydı yok. Sadece bir iftira var” diyen İmamoğlu, aileyi hedef alan uygulamaların toplumsal vicdanda derin yaralar açtığını ifade etti.

“Bir insanı susturmanın en etkili yolunun, ailesini cezalandırmak olduğunu düşünen bir anlayışla karşı karşıyayız” diyen İmamoğlu, “Savaşların bile yazılı olmayan bir ahlakı vardır; masuma, aileye dokunulmaz. Bugün yaşananlar bu sınırları aşan bir keyfiyetin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

'DEVLET EŞİT MESAFEDE DURMALI'

Yaklaşık bir yıldır hak, hukuk ve adalet talebiyle bir araya geldiklerini belirten İmamoğlu, yargının siyasallaştığını savundu. “Devlet, tüm yurttaşlarına eşit mesafede durmak zorundadır. Yargı bağımsız olmadıkça adalet sağlanamaz” diyen İmamoğlu, masumiyet karinesinin ve lekelenmeme hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.

Taleplerini sıralayan İmamoğlu, tutuksuz yargılamanın esas alınmasını, adil ve şeffaf yargılama yapılmasını ve davaların kamuoyu önünde yürütülmesini istedi.

CEZAEVİNDE NİKAH

Buluşmada söz alan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün eşi Sinem Keleş Akgün ise eşinin 19 Mart’ta tutuklandığını hatırlatarak, hiçbir somut delil olmadan özgürlüğünden mahrum bırakıldığını savundu. Evlilik hazırlıkları yaparken tutuklama kararıyla karşılaştıklarını belirten Akgün, 30 Temmuz’da cezaevinde sınırlı katılımla nikâh kıydıklarını açıkladı.

Akgün, süreci “hukuki değil, siyasi” olarak nitelendirerek, ailelerin dayanışma içinde mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

'ÖZGÜRLÜK KORKMADAN KONUŞABİLMEKTİR'

19 Mart eylemlerinde gözaltına alındıktan sonra 40 gün tutuklu kalan üniversite öğrencisi Cansın Nurettin İnce de konuşmasında, tutukluluğun bir tedbir olmaktan çıkarak cezaya dönüştüğünü ileri sürdü. İnce, “Özgürlük sadece hapisten çıkmak değil, korkmadan konuşabildiğimiz bir ülkeye uyanmaktır” dedi.

Toplantı, adalet ve hukuk devleti vurgusuyla sona erdi.