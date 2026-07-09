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Ailesiyle İstanbul'dan tatil için Kocaeli Karamürsel ilçesindeki Oluklu Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisine gelen 5 yaşındaki Seyid Hamza Ervasi havuza düştü.

Ailesinin fark etmesinin ardından havuzdan çıkarılarak Karamürsel Devlet Hastanesine götürülen çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Seyid Hamza'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kocaeli Tv'de yer alan habere göre, tesis sınırları içinde bulunan havuzun kenarında duran 5 yaşındaki Seyid Hamza Ervasi, henüz bilinmeyen bir nedenle saniyeler içinde dengesini kaybederek havuza düştü. Küçük çocuğun suyun içinde hareketsiz kaldığını gören çevredekiler duruma anında müdahale ederek çocuğu sudan çıkardı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarının ardından, bölgeye en yakın 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelleri tarafından havuz kenarında ilk müdahalesi ve hayati fonksiyon desteği yapılan küçük Seyid Hamza, vakit kaybetmeden ambulans lojistiğiyle Karamürsel Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanede kırmızı alanda tedavi altına alınan ve hayata döndürülmesi için uzman doktorların saniyelerle yarıştığı küçük çocuk, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberin hastane koridorlarında duyulmasının ardından aile sinir krizleri geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet kaynaklarından ve savcılık koridorlarından edinilen bilgilere göre; olayın hemen ardından bölgeye hareket eden emniyet ve olay yeri inceleme ekipleri, havuz çevresinde ve bungalov tesisi genelinde geniş çaplı teknik incelemelerde bulundu. Havuz etrafındaki güvenlik önlemleri, bariyerler ve kamera kayıtları saniyeler içinde tescil altına alınırken, ilk idari belirlemelere göre feci kazanın yaşandığı tesisin resmi turizm ve işletme ruhsatının yasal prosedürlere uygun ve tam olduğu tespit edildi. Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda herhangi bir ihmal zincirinin olup olmadığını ortaya çıkarmak adına makro düzeyde bir adli soruşturma başlattı. Seyid Hamza Ervasi’nin kesin ölüm raporunun hazırlanması amacıyla cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.