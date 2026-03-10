Yenikent Mahallesi Gamze Sokak’ta apartman dairesinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen E.A., ailesinin yaşadığı evde yangın çıkardı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Daha sonra ilçede bir iş alışveriş merkezinde yer alan ailesine ait çay ocağına giden E.A., balyozla dükkanın camlarını kırdı ve eşyalara zarar verdi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan E.A., gözaltına alındı.

