Konya'da yaşayan işçi emeklisi Mustafa Ç. isimli bir vatandaş, iddiaya göre, 2012 yılında eşi Zekiye Ç., oğlu Ali Osman Ç., kızı Ayşe Ç., ve 4 torunu ile Suriye'ye gidip terör örgütü IŞİD’e katıldı. Yakınlarının uzun süre haber alamadığı 70 yaşındaki Mustafa Ç. ve ailesinin Suriye’de örgüt kamplarında aldıkları eğitimlerin ardından aktif olarak örgüt içinde faaliyette bulundukları kayıtlara geçti. İddiaya göre, 2015 yılında Mustafa Ç. ile oğlu ve torunları girdikleri bir çatışmada öldürüldü, kızı ve eşi ise tutuklandı.

DÜZENLİ OLARAK MAAŞI ÇEKİLİYOR

Konya’da kalan yakınları ise dikkat çeken bir iddiada bulundu. Buna göre, Türkiye'de çocuğu ve kendilerinden başka yakını kalmayan Mustafa Ç.'nin maaşı ölmesine rağmen 11 yıldır her ay düzenli olarak çekiliyor.

Habertürk’ün haberine göre, Mustafa Ç.’nin kardeşi H.H.Ç. "Abim ailesi ile birlikte DEAŞ’a katıldı. 2015 yılında karısı, cezaevinden arayıp abimle birlikte oğlu ve torunlarının girdikleri bir çatışmada öldürüldüğünü söyledi. Maaşını kim çekiyor bilmiyoruz. O paranın terör örgütüne gitmesini de istemiyoruz. Yetkililerden konunun araştırılıp gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyoruz" dedi.