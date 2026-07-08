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Kaynak: İHA

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve Oğuz Murat Aci’nin ölümüyle sonuçlanan trajik kazaya ilişkin yargı süreci başlıyor. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un yargılandığı davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirilecek. ABD’ye kaçırılan ve iade işlemleri henüz sonuçlanmayan sanık Cihantimur, mahkeme salonunda hazır bulunamayacak.

İLK DURUŞMA GAZİOSMANPAŞA’DA

Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 13.30’da başlayacak olan ilk celsede, davanın tarafları ve tanıklar dinlenecek. Kırmızı bültenle aranan ve ABD'den iadesi beklenen suça sürüklenen çocuk statüsündeki Timur Cihantimur ise duruşmaya katılamayacak.

İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen iddianamede roller şu şekilde sıralandı:

Maktul: Oğuz Murat Aci

Mağdurlar: İbrahim Gümüş, Tahsin Arslan

Müşteki: Özer Aci

Suçtan Zarar Gören: Şükriye Aci

Suça Sürüklenen Çocuk: Timur Cihantimur

AŞIRI HIZ VE ASLİ KUSUR RAPORU

İddianameye yansıyan tespitlerde, kaza sonrasında ATV araçlarında oluşan ağır hasar göz önünde bulundurulduğunda, Cihantimur'un yasal hız sınırlarının çok üzerinde bir süratle seyrettiği vurgulandı. Raporda genç sürücü asli kusurlu bulunurken, arıza nedeniyle yol kenarında duraklayan arazi araçları ise tali kusurlu sayıldı.

FİRAR ETTİĞİ İÇİN ALKOL TESTİ YAPILAMADI

Kazanın hemen ardından annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu kişilerin iş birliğiyle yurt dışına kaçırılan sürücüye, firar etmesi sebebiyle alkol testi uygulanamadığı belirtildi. Ayrıca sürücü belgesi olmayan Cihantimur’un aracındaki "S.O.S." sisteminin kaza anında devreye girerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradığı, ancak görevlilerin araç içindekilerle iletişim kurmaya çakışıp kuramadığı kayıtlara geçti.

ARKADAŞLARINDAN GELEN "YAVAŞLA" UYARISINI DİNLEMEMİŞ

Trajik kazaya dair tanık ifadeleri, ihmaller zincirini ortaya koydu. Azami hız limitinin saatte 30 kilometre olduğu, aydınlatması bulunmayan ve kasisli viraja yüksek süratle giren Cihantimur’un, araçtaki arkadaşlarının "yavaşla" yönündeki uyarılarını dikkate almadığı aktarıldı. Diğer araçların yavaşlamasına rağmen hızını düşürmeyerek sollama yaptığı ve bu kontrolsüz sürüşle kazaya sebebiyet verdiği ifade edildi.

12 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı, olay tarihinde 17 yaşında olan Timur Cihantimur hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yaş indirimi de gözetilerek 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanık hakkındaki kırmızı bülten ve ABD'den iade süreci devam ediyor.