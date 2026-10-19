Alanya'da yaşayan H.G., iddiaya göre dağlık alana kaçırılarak zorla kendisine 15 milyon avro tutarında senet imzalattırıldı, 2 gün sonra da serbest bırakıldı. H.G.'nin ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ailenin şikayeti çeteyi çökertti: Dağa kaçırıp 15 milyon avroluk senet imzalattılar - Resim : 1

Operasyonda M.O. ve S.G. isimli kadınlar ile V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara imzalattırılmış senetler ele geçirildi.

İstanbul’da fidye tuzağı! Polisten nefes kesen operasyonİstanbul’da fidye tuzağı! Polisten nefes kesen operasyonGündem

Ailenin şikayeti çeteyi çökertti: Dağa kaçırıp 15 milyon avroluk senet imzalattılar - Resim : 3

Şüphelilerden N.H. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri ise bu sabah adliyeye sevk edildi.