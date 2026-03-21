Göktaş, yüzde 100 erişilebilirlik hedefiyle engelli bireylerin hizmetlere ulaşımını kolaylaştıran dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını vurguladı.

İşitme engelli bireylerin iletişim engellerini ortadan kaldırmaya yönelik projeler yürüttüklerini belirten Bakan, AİLEM uygulamasının bu süreçte kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Vatandaşların kamu, özel sektör ve sosyal yaşamda iletişim gereksinimlerini karşılamak amacıyla hayata geçirilen AİLEM'in, Türk İşaret Dili kullananlar için "ortak bir iletişim noktası" haline geldiğini kaydeden Göktaş, şunları söyledi:

"İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezi (AİLEM) bugün 51 bin 932 kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Alışverişten aile içi iletişime, öğretmen-veli görüşmesinden hasta-doktor iletişimine kadar birçok konuda günde ortalama 150 çağrıya çeviri hizmeti sağlıyoruz. 3 yıldır hizmet veren merkezimizde bugüne kadar Türk İşaret Dili çevirmenlerimiz tarafından 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı. İletişim merkezimize hem bakanlığımızın internet sitesi hem de mobil uygulama üzerinden erişilebiliyor."

Bakan Göktaş, AİLEM'in yanı sıra bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında da hizmet verildiğini hatırlatarak, şu anda 53 ilde toplam 75 Türk İşaret Dili tercümanıyla sahada aktif olduklarını belirtti.Göktaş, "Tercümanlarımız son 5 yılda tapu, belediye, valilik, noter, banka ve sağlık gibi alanlarda işitme engelli vatandaşlarımıza yaklaşık 10 bin 473 defa çeviri hizmeti sağladı. AİLEM ve saha çalışmalarımızla, Türk işaret dili kullanan tüm vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.