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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye genelinde gece kulüpleri, barlar, iş yerleri, evler ve derneklere yönelik gerçekleştirilen “Ailem Güvende” operasyonunun Ordu ayağı da ortaya çıktı. İstanbul merkezli operasyonda Ordu’da bir adreste arama, yakalama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli ve çok sayıda ili kapsayan “Ailem Güvende” operasyonunun adreslerinden biri de Ordu oldu.

12 ve 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gece kulüpleri, barlar, iş yerleri, evler ve derneklere yönelik baskınlar düzenlendi. Operasyon yapılan bazı eğlence mekânlarından ortaya çıkan görüntüler ise gündem yarattı.

ORDU’DA BİR ADRESE OPERASYON

Operasyonun İstanbul dışındaki illere uzanan bölümünde Ordu’da da bir şüpheliye yönelik bir adreste arama, yakalama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli operasyonda İstanbul’da 20, Ankara’da 4, Çanakkale’de 3, İzmir ve Antalya’da 2’şer; Ordu, Elazığ, Balıkesir, Aydın, Kırşehir, Iğdır ve Hatay’da ise birer şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Toplam 38 şüpheliye yönelik 38 adreste operasyon gerçekleştirildi.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonların tamamında 26 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul’da faaliyet gösteren 10 işletme ile 6 derneğin de aralarında bulunduğu toplam 54 iş yeri, ev ve dernekte operasyon gerçekleştirildi. Bir işletme ise ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendi.

BASKIN YAPILAN MEKÂNLARDAN ÇARPICI GÖRÜNTÜLER

Operasyon düzenlenen bazı eğlence mekânlarında çekilen görüntüler de kamuoyuna yansıdı. Haberde, bazı mekânlarda “müstehcen” olarak değerlendirilen dans performanslarının kameralara yansıdığı belirtildi.

UYUŞTURUCU, KAÇAK ALKOL VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonların genelinde 25 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar, uyuşturucu olduğu değerlendirilen 10 sentetik hap, 7 enjektör ve iğnesi, 2 bin şişe kaçak alkol ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 5 kamera kayıt cihazı ile 26 cep telefonuna el konulduğu bildirildi.

Ancak açıklanan toplam materyallerin hangilerinin Ordu’daki adreste ele geçirildiğine ilişkin ayrı bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle operasyonun genelinde ele geçirilen uyuşturucu ve diğer malzemelerin Ordu’da bulunduğu şeklinde bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

ORDU’DA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Operasyonun Ordu ayağı dikkat çekerken, kentte uyuşturucuyla mücadelede son dönemde açıklanan rakamlar da dikkat çekiyor. Vali Muammer Erol’un 7 Eylül’de açıkladığı verilere göre, 2026 yılının ilk 8 ayında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 127 operasyon gerçekleştirildi, 141 kişi tutuklandı. Kullanmak ve bulundurmak suçları kapsamında ise 1.105 operasyon yapıldı.