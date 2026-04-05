TBMM Genel Kurulu, bu hafta toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiren dev bir "torba kanun" teklifini görüşmeye hazırlanıyor. 7 Nisan Salı günü başlayacak görüşmelerde; doğum izinlerinden sosyal medya kullanım yaşına, çocukların korunmasından yaşlı bakım hizmetlerine kadar pek çok stratejik düzenleme yasalaşacak.

DOĞUM İZİNLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Yeni düzenlemeyle çalışan ebeveynlerin haklarında önemli iyileştirmeler yapılıyor:

Anne İzni: Kadınların toplam 16 hafta olan doğum izni süresi 24 haftaya (yaklaşık 6 ay) çıkarılıyor. Çoğul gebeliklerde bu süre 26 hafta olacak.

Mevcut İzinliler: Halen doğum izninde olup 24 haftalık süreyi doldurmamış kadınlar da talep etmeleri halinde 8 haftalık ek izinden yararlanabilecek.

Baba İzni: Erkek işçilerin 5 gün olan ücretli babalık izni 10 güne çıkarılıyor.

SOSYAL MEDYA VE OYUN PLATFORMLARINA YAŞ SINIRI

Dijital dünyada çocukları korumaya yönelik sert tedbirler hayata geçiriliyor:

15 Yaş Sınırı: Sosyal medya kullanımı 15 yaş altındaki çocuklara yasaklanıyor. Platformlar "yaş doğrulama" sistemlerini kurmakla yükümlü olacak.

Ebeveyn Denetimi: Oyun ve sosyal medya platformları, açık ve anlaşılır ebeveyn kontrol araçları sunacak.

Ağır Yaptırımlar: Yükümlülüklerini yerine getirmeyen mecralara reklam yasağı ve bant daraltma (erişim hızı kısıtlaması) cezaları uygulanabilecek. Günlük erişimi 100 bini geçen oyun platformlarının Türkiye’de resmi temsilci bulundurması zorunlu olacak.

ÇOCUKLARIN KORUNMA: SABIKA KAYDI ŞARTI

Çocukların yoğun bulunduğu alanlarda güvenliği artırmak amacıyla yeni bir istihdam kuralı getiriliyor:

Cinsel istismar, uyuşturucu, kasten öldürme ve fuhuş gibi suçlardan hüküm giyenler; okul, kreş, yurt, spor okulu veya kantin gibi çocuk odaklı hiçbir yerde çalışamayacak ve işletmecilik yapamayacak.

Bu kurala aykırı personel çalıştıranlara, kişi başı asgari ücretin 3 katı ceza kesilecek.

BAKIMEVLERİNDE KAMERA VE MERKEZİ İZLEME

Huzurevi ve bakımevi gibi yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kaliteyi artırmak ve suistimalleri önlemek için merkezi kamera sistemleri kurulacak.

Bu kayıtlar, adli bir durum oluşmadığı sürece 2 yıl saklanıp ardından imha edilecek.

Kişisel verilerin korunması amacıyla kayıtlar mahkeme kararı olmadan üçüncü kişilerle paylaşılamayacak.

SOSYAL YARDIMLAR VE DİĞER DÜZENLEMELER

Veri Paylaşımı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım alanların tespiti için ilgili kurumlardan mali ve nüfus bilgilerini elektronik ortamda talep edebilecek.

Ulaşım Desteği: Özel halk otobüsü ve deniz ulaşımı işletmecilerine, ücretsiz/indirimli taşıma hizmetleri karşılığında belediyeler aracılığıyla gelir desteği ödemesi yapılacak.

Bağış İstisnası: Darülaceze’ye yapılacak ayni ve nakdi yardımlar gelir vergisinden muaf tutulacak.

Meclis’teki siyasi partilerin grup toplantıları her zamanki gibi Salı ve Çarşamba günleri gerçekleştirilecek. Öte yandan, Çarşamba günü ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2025 yılı raporu Karma Komisyon'da ele alınacak.