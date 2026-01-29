Ümraniye'de bir genç, kız arkadaşının evindeyken genç kızın ağabeyinin eve gelmesi üzerine panikle pencereye çıktı. Bir süre pencerede asılı kalan genç, daha sonra kendini metrelerce yükseklikten aşağı bıraktı. Sevgilisinin yerde hareketsiz yattığını gören genç kız da gencin ardından aşağıya atladı.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gençleri yerde yatar vaziyette gören aile üyeleri olay yerinde sinir krizi geçirdi. Görüntülerde, aşağı atlayan genç kızın ağabeyinin feryat ederek, "Ölme, sana bir şey olmasın!" diye bağırdığı duyuldu.

Korkunç olay gündem olurken 4. kattan atlayan gençlerden haber geldi. Genç kızın ciğerinin ağır hasar aldığı ve yoğum bakımda tedavi gördüğü öğrenilirken, erkek arkadaşının durumunun iyi olduğu belirtildi.