Aileler dikkat: Bu gıdalar çocukları saldırganlaştırıyor

Takibe alınan 2 bin 77 çocuğun 3 yaşındayken sahip olduğu beslenme alışkanlıkları, endişe verici bir tablo çiziyor. İncelemelere göre, çocukların günlük kalori ihtiyaçlarının ortalama yüzde 45,5'i ultra işlenmiş ürünlerden sağlanıyor. En az işlem görmüş doğal gıdaların oranı ise ancak yüzde 37,9 seviyesinde ölçüldü.