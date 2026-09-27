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Kaynak: AA

Festival, "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin destekleriyle düzenleniyor.

Festivalin ilk gününde Oğuzhan Koç sahne aldı. Koç, sevilen şarkılarını seslendirirken festival alanındaki müzikseverler konser boyunca şarkılara eşlik etti.

Festival kapsamında konser programı hafta boyunca devam edecek. Yarın Cengiz Özkan, 29 Eylül'de Ümit Sayın, Ferda Anıl Yarkın, Metin ve Eda Özülkü, 30 Eylül'de Yaşar, 1 Ekim'de Ekin Uzunlar, 2 Ekim'de İncesaz, 3 Ekim'de Kubat ve 4 Ekim'de Kıraç, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek konserlerde sahne alacak.

Aynı zamanda çocukların ve ebeveynlerin birlikte katılımını merkeze alan festivalde, çocukların gelişimini destekleyen içeriklerin yanı sıra ailece takip edilebilecek kültür-sanat, kitap, eğitim, spor ve atölye etkinlikleri sunuluyor.

Farklı yaş gruplarına yönelik özel alanların kurulacağı organizasyonda, 0-3, 4-6 ve 7-12 yaş gruplarına özel duyusal, uygulamalı, sportif ve kültürel aktiviteler yer alıyor.

Festival bünyesinde "Aile ve Çocuk Kitap Fuarı"nın yanı sıra "Festival Lezzetleri" ve çeşitli alışveriş stantları da ziyaretçilerle buluşuyor.