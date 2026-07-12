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Kaynak: İHA

Trafik kazaları can alamaya devam ediyor. Kazanın yeni adresi bu kez , Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınları oldu.

Uşak’ta aile ziyaretinden dönen Hasan Samur yönetimindeki otomobil, Balmahmut köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

OTOMOBİL 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil güçlükle durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Hasan Samur (27) ile eşi Zehra Samur’un (26) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 8 aylık bebeği A.K.S. de hayatını kaybetti.

UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Hasan Samur’un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak görev yaptığı, akademisyen eşi Zehra Samur’un ise Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde memur olduğu öğrenildi.

Çiftin, Uşak’ta gerçekleştirdikleri aile ziyaretinin ardından evlerine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın şiddetiyle otomobilin adeta hurdaya döndüğü görülürken, jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Hasan ve Zehra Samur’un cenazeleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor