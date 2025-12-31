2025 yılı kadın cinayetleri ile geçti. Aile ve Sosyal Bakanlığı "Aile Yılı" söylemini geliştirse kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde tablo çok ağır.

11 ayda 260 kadın katledilirken şiddet mağduru kadınların sayısında da artış gözlemleniyor.

9 MİLYON KADIN KENDİSİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR

Kadın Destek (KADES) uygulamasını indiren kadınların sayısının 9 milyonu aştığı bildirildi. Bu veri kadınların kendilerini güvende hissetmediğini gösterirken, konuyla ilgili Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Sözcüsü Avukat Esin İzel Uysal kadına şiddetle ilgili kritik yorumlarda bulundu

'KADINA ŞİDDETİN YAPTIRIMI YOK'

Kadına şiddete yönelik cezaların uygulamaya geçirilmediğini belirten Uysal, cezaların caydırıcı olmadığını belirtti. Uysal, "Verilen ceza ve onun uygulanması arasında çok ciddi bir fark var. Bu da şöyle bir algı yaratıyor: Mahkeme bir karar vermiş olabilir ama bunun uygulamada bir geçerliliği yok. Dolayısıyla bir kadını öldürmenin ya da kadına şiddet uygulamanın hiçbir yaptırımı yok" dedi.

Ayrıca Uysal, kadın istihdamının artırılması ve eğitimdeki eşitsizliğin giderilmesi hayatın her yerinde kadın ve erkeğin eşit olduğuna dair politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

11. YARGI REFORMU İLK GÜNDEN KADIN CİNAYETİNE SEBEP OLDU

Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen 11. Yargı reformu ilk kadın cinayetinin önünü açtı. Yeni yargı paketi ile cezaevinden çıkan Okay Gür, dini nikahlı birlikte yaşadığı 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı'yı boğarak öldürdü.

Okay Gür’ün, henüz cezaevinin kapısındayken Rojda Yakışıklı’yı görüntülü aradığı ve “Hepinizi öldürmeye geliyorum” diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.