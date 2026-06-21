Kaynak: AA

Yazılı bir açıklama yayımlayan Göktaş, aile yapısını güçlendirmek ve gençleri çeşitli sosyal risklere karşı desteklemek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu’nun, Türkiye’nin yer altı kaynaklarından elde edilen gelirlerle finanse edildiğini belirtti.

Fon sayesinde gençlerin geleceğine yatırım yapıldığını vurgulayan Bakan Göktaş, uygulamanın 81 ilde sürdürüldüğünü ve temel hedefin aile kurumunu daha güçlü hale getirmek olduğunu ifade etti. Başvuruların ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebildiğini hatırlattı.

Ocak ayında fondaki kredi destek miktarlarının güncellendiğini anımsatan Göktaş, her iki eş adayının da 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin lira, 26-29 yaş arasında olmaları halinde ise 200 bin lira tutarında kredi desteği sağlandığını kaydetti. Onaylanan başvurular için kredilerin 48 ay vadeli ve ilk iki yılı geri ödemesiz olarak sunulduğunu söyledi.

Gelir kriterlerinde de düzenlemeye gidildiğini aktaran Göktaş, son altı aylık gelir değerlendirmesinde uygulanan üst sınırın asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığını bildirdi.

Çocuk sahibi olan çiftlere yönelik ek avantajlar da sunulduğunu belirten Bakan Göktaş, destekten yararlanan ve kredi süresi içinde ilk çocuklarını dünyaya getiren çiftlerin geri ödemelerinden 12 aylık kısmın hibe edildiğini, kalan borcun ise bir yıl ertelendiğini ifade etti. Bu süreçte ikinci çocuğun dünyaya gelmesi halinde ise kalan kredi borcunun tamamının silindiğini söyledi.

Bugüne kadar fondan yararlanan 12 bin 942 çiftin toplam 13 bin 126 çocuk sahibi olduğunu aktaran Göktaş, bunun programın toplumsal etkisini gösteren önemli bir sonuç olduğunu dile getirdi.

Pilot uygulaması 2024 yılında başlayan ve 2025 itibarıyla tüm Türkiye’de hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvuru sayısının 278 bin 275’e ulaştığını belirten Göktaş, sadece bu ay içinde 9 bin 200 gence 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Böylece bugüne kadar evlilik hazırlığındaki 160 bin 598 gence toplam 13 milyar 948 milyon liralık kredi desteği sağlanmış oldu.

Bakanlık, finansal desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de gençlerin yanında yer almayı sürdürüyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 212 bin 872 gence çeşitli alanlarda destek verildi.