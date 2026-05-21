Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini ve aileyi güçlendirmeyi ana hedef olarak gördüklerini belirtti.

Bu kapsamda Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını anımsatan Göktaş, fonun, Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini aktardı.

Göktaş, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Aileyi güçlendirmek adına 81 ilimizin tamamında bu projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha fazla genç çiftin fondan yararlanabilmesi için ocakta kredi miktarını güncellediklerini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz." bilgisini paylaştı.

48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemelerine 12 ay erteleme

Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini ise ilk çocuk için 12 ay hibe ederek, kalan borçlarını ise 12 ay erteliyoruz. Erteleme süreci ile 60 aya uzayan vade süresi içerisinde İkinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Nitekim fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 9 bin 926 çiftimizin 10 bin 54 çocuğu dünyaya geldi." açıklamasını yaptı.

Gençlerin evliliklerini sağlam temeller üzerine kurmalarını hedeflediklerini ve evlilik yolundaki çiftleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"2024'te pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025'te Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan toplam başvuru sayısı 262 bin 388'e ulaştı. Bu ay 5 bin 328 gencimize sağladığımız 1 milyar 228 milyon liralık ödeme ile bugüne kadar 151 bin 412 gencimize kredi desteği sağlamış olduk. Gençlerimizin evlilik süreçlerine katkı sunmak amacıyla sağladığımız toplam destek miktarı ise 12 milyar 898 milyon lirayı buldu. Gençlerimize sadece maddi destek sağlamakla kalmıyor, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle de yanlarında oluyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 195 bin 62 gencimize eğitim ve rehberlik desteği verdik."

Fona başvurular, "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesi veya e-Devlet üzerinden yapılıyor.