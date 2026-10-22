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Kaynak: Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yürüttüğü dijitalleştirme çalışmaları, geçmişteki savaşlarda yaşamını yitiren askerlerin kayıtlarını erişilebilir hâle getiriyor. Şehit Tespit Projesi çerçevesinde Osmanlı’nın son yılları ile Cumhuriyet’in ilk dönemini kapsayan 1853-1928 tarihli yüz binlerce sicil belgesi elektronik veri tabanına kaydedildi. Arşiv kayıtları e-Devlet sistemiyle de ilişkilendirildi.

MSB ŞEHİT BİLGİ KAPISI NE İŞE YARIYOR?

Askeri belgelerin dijital ortama aktarılmasıyla oluşturulan Şehit Bilgi Kapısı, vatandaşların geçmiş dönemlerde şehit düşen askerleri araştırabilmesine olanak tanıyor. MSB’nin projesi kapsamında hazırlanan veri tabanından kişisel sorgulama yapılabiliyor.

Arşivde, 1853-1928 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet’in ilk döneminde yaşanan savaşlarda hayatını kaybeden askerlere ilişkin bilgiler bulunuyor. Böylece vatandaşlar, aile büyüklerinin şehitlik kayıtlarının bulunup bulunmadığını kontrol edebiliyor; eşleşme sağlandığında ölüm yeri ve tarihi gibi ayrıntıları inceleyebiliyor.

HANGİ SAVAŞLARIN KAYITLARI BULUNUYOR?

Dijital arşiv, yaklaşık 75 yıllık tarihsel sürece ait çeşitli savaş ve askerî harekâtların kayıtlarını içeriyor. Verilerin kapsadığı başlıca çatışmalar şunlar:

Kırım Savaşı (1853-1856)

93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878)

Osmanlı-Yunan Savaşı (1897)

Trablusgarp Savaşı (1911)

Balkan Savaşları (1912-1913)

Birinci Dünya Savaşı (1914-1918): Çanakkale, Kafkasya, Sarıkamış, Irak, Suriye-Filistin ve Galiçya cepheleri

Kurtuluş Savaşı (1919-1922)

Dönemin diğer iç güvenlik faaliyetleri ve isyanlara yönelik müdahaleleri

E-DEVLET’TE ŞEHİT ATALARIN KAYDI NASIL ARANIR?

Geçmiş kuşaklardaki aile bireylerine ait bilgilere ulaşmak isteyenler, çevrim içi sorgulama için şu işlemleri gerçekleştirebilir:

1. e-Devlet portalını açarak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle hesabınıza girin.

2. Arama bölümüne “MSB Şehit Bilgisi Sorgulama” ifadesini yazın.

3. Sonuçlar arasından Milli Savunma Bakanlığı’na ait hizmeti açın.

4. İlgili kişinin bilgilerini ekrandaki sorgulama alanlarına girin.

5. İşlemi tamamlamak için “Sorgula” seçeneğine basın.

Aynı işlem, MSB’nin resmî internet sitesinde bulunan Personel/Şehitleri Listele bölümü aracılığıyla da yapılabiliyor.

SORGULAMA EKRANINDA HANGİ AYRINTILAR YER ALIYOR?

Başvuruda girilen bilgiler tarihî arşivdeki kayıtlarla örtüşürse ilgili askere ait veriler görüntüleniyor. Sonuçlarda kişinin adı, rütbesi, babasının adı, doğduğu veya kayıtlı olduğu yer ile şehit olduğu tarih ve konum bilgileri yer alabiliyor.

Yer bilgisi şehir, ilçe ve köy düzeyinde sunulurken ölümün gerçekleştiği cephe ya da savaş da kayıtlarda belirtilebiliyor. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar, ailelerinin geçmişine ilişkin askerî arşiv belgelerini dijital ortamda araştırabiliyor.