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Kaynak: İHA

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen aile içi kavgada baba, oğlu ve gelinini tüfekle vurarak yaraladı. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TARTIŞMA BİR ANDA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, öğle saatlerinde Buldan’a bağlı Karaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşlı olduğu ve akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen S. U., henüz belirlenemeyen bir nedenle oğlu İ. U. ve gelini S. U. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S. U.’nun tüfekle oğlu ve gelinine ateş ettiği öne sürüldü. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

YARALI KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Tüfekle yaralanan İ. U. ve eşi S. U., ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, aile içindeki tartışmanın neden çıktığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Yetkililerin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.