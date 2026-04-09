İYİ Parti Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, bir aile hekiminin kendisine gönderdiği mektubu Meclis Genel Kurulu’nda milletvekilleriyle paylaştı.

Yoğunluk nedeniyle 1-2 dakikada verdiği hizmetten utandığını söyleyen aile hekiminin "Vekaletsiz izin hakkımız da yok. İzin almayacak, hasta olmayacak, gebe kalmayacak, baba olmayacaksınız. Anneniz ve babanız da hayatlarını kaybetmeyecekler. Yoksa maaşımızın yüzde 60'lık kısmını alamıyoruz" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

"HAYATİ ALANDA ÇALIŞANLARIN SÖZLEŞMELİ VE GÜVENCESİZ İSTİHDAM EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Aile hekimleri ile aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe, hemşire ve sağlık personelinin yaşadığı mağduriyetlere işaret eden Fakıbaba, “Hastaların ilk başvurduğu, tedavi sürecinin başladığı bu hayati alanda çalışanların sözleşmeli ve güvencesiz istihdam edilmesi kabul edilemez” dedi.

Komisyon aşamasında, aile hekimleri ve ASM çalışanlarının da doğum izninden kesintisiz şekilde yararlanabilmesi için yeni bir düzenleme önerdiklerini ancak bu teklifin kabul edilmediğini hatırlatan Fakıbaba, “Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bu düzenleme Genel Kurul aşamasında mutlaka düzeltilmelidir. ASM’de çalışan ve yeni doğum yapmış bir annenin, maaşından kesinti yapılacağı endişesiyle çalışmak zorunda bırakılmaması gerekir. Bir yandan ‘Aileyi güçlendireceğiz’ denilirken, diğer yandan annenin bebeği ile geçireceği sürenin fiilen kısıtlanması kabul edilemez. Eğer gerçekten aileyi güçlendirmek istiyorsak, bunu söylemlerle değil, adil ve uygulanabilir politikalarla yapmak zorundayız” dedi.

"VEKALETSİZ İZİN HAKKIMIZ DA YOK"

