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Kaynak: DHA

Olay, Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi 1’inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şekerli Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Muhammed Furkan Balkan, doktor B.H.Ç.'ye misafirliğe gitti. Bir süre sonra burada fenalaşan doktor Balkan için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Balkan'a ilk müdahaleyi evde yaptı. Ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Balkan'ın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Öte yandan, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay sırasında evde bulunduğu öğrenilen doktor B.H.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin ifadesine başvurulduğu ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. Doktor Muhammed Furkan Balkan'ın kesin ölüm nedeninin de otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.