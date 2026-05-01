Olay, Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. D.B. isimli şahıs, henüz 4 çocuk annesi eşi D.B.'ye yanındaki tabancayla eşine ateş açtı. Talihsiz kadın olay yerinde can verirken, D.B. aynı silahı kendi başına doğrultarak tetiği çekti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ: ACI TABLO ORTAYA ÇIKTI

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, hem anne D.B.’nin hem de baba D.B.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

4 ÇOCUK YETİM KALDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Tomarza İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan facianın ardından çiftin 4 çocuğu yetim kalırken, yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Olayın çıkış sebebi ve arka planına ilişkin çok yönlü adli soruşturma devam ediyor.

Öte yandan vatandaşlar yetkililere kadıne şiddet ve kadın cinayetleri olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil etmesi için "caydırıcı" cezalar verilmesi yönünde seslenmeyi sürdürüyor.