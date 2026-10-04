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Kaynak: ANKA

Aile Dayanışma Ağı, Mersin Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik operasyon kapsamında bir evde yapılan arama sırasında bir kadının pijamalı görüntülerinin çekilerek basına yansıtılmasına tepki gösterdi.

Ağın yazılı açıklamasında, kapıyı açan kadının müsait olmadığını belirtmesine rağmen görüntüsünün alınmaya devam edildiği öne sürüldü. Açıklamada, söz konusu görüntülerin yayımlanmasının özel hayat ve kişisel verilerin gizliliği açısından ihlal oluşturduğu savunuldu.

“ARAMA KARARLARI BİR TEŞHİR ARACI OLARAK KULLANILAMAZ”

Aile Dayanışma Ağı, açıklamasında görüntülerin alınmasını ve basına sızdırılmasını kabul etmediklerini belirtti.

Açıklamada, mahrem görüntülerin yayılmasının “lekelenmeme hakkını” ihlal ettiği ve suç teşkil ettiği ileri sürülerek, kadının görüntüsünün alınmasına itiraz etmesine rağmen kaydın sürdürüldüğü iddia edildi.

Ağ, “Arama kararları bir teşhir aracı olarak kullanılamaz” ifadelerini kullanarak, özellikle bir kadının masumiyet karinesi göz ardı edilerek hem canının hem de itibarının tehlikeye atılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

SORUMLULAR HAKKINDA YAPTIRIM ÇAĞRISI

Açıklamada, emniyetin görevinin kamu güvenliğini ve düzenini sağlamak olduğu vurgulanarak, arama işlemlerinin usule uygun yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Aile Dayanışma Ağı, arama emrini usule aykırı şekilde uyguladığı öne sürülen kişiler ile görüntüleri basına sızdıranlar hakkında derhal yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Ağ ayrıca, görüntülerin yayımlanması nedeniyle mağdur olduğunu belirttiği kadının yanında olduğunu kamuoyuna duyurdu.