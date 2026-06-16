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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, 10 Haziran gecesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler, uyuşturucu kullanıcılarından elde edilen bilgiler doğrultusunda Berat Ö.’yü takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin, ailesiyle yaşadığı binanın altındaki kömürlük bölümüne sık sık girip çıktığı belirlendi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA DURDURULDULAR

Bir süre izlenen Berat Ö. (25), Merkez Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunun çıkışında yanında bulunan Mücahit K. ile birlikte durduruldu. Yapılan üst aramasında sakız kutusuna gizlenmiş 113 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KÖMÜRLÜKTEN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Operasyonun devamında polis ekipleri, şüphelinin Hamidiye Mahallesi’nde bulunan evine ve kömürlük bölümüne baskın düzenledi. Yapılan aramalarda bir bidon içerisine gizlenmiş 9 kilo 525 gram uyuşturucu madde bulundu. Böylece ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı yaklaşık 10 kiloya ulaştı.

‘PEÇETEYE SARIP YUTUYORUZ’

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Berat Ö., “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mücahit K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, uyuşturucu maddeyi peçeteye sararak yuttuklarını söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.