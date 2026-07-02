Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kamera arkası setinden yansıyan karelerde oyuncu ekibinin neşeli anları, çekim aralarında yaşanan kahkahalar ve eğlenceli atmosfer dikkat çekti. İlk filmde büyük ilgi gören kadronun yeniden bir araya gelmesi ise sosyal medyada şimdiden geniş yankı uyandırdı.

Senaryosu Gülse Birsel imzası taşıyan, yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği ve BKM yapımcılığında hazırlanan film, paylaşılan set görüntüleriyle enerjisini daha şimdiden hissettiriyor. Çekimler devam ederken yayınlanan ilk fotoğraf ve videolar, devam filmine yönelik beklentiyi giderek yükseltiyor.

EN ÇOK İZLENEN YERLİ YAPIMLAR ARASINDA YER ALMIŞTI

2017 yılında vizyona giren “Aile Arasında”, elde ettiği gişe başarısının yanı sıra televizyon ve dijital platformlarda da en çok izlenen yerli yapımlar arasında yer almıştı. Uzun süredir beklenen devam filmi “2 Aile Arasında”, 4 Aralık 2026’da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin güçlü oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal gibi isimler yer alıyor.