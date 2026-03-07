Türkiye'nin, 2025 yılında verilen 66 ihlal kararı ile 25 ülke arasında hakkında en çok ihlal kararı verilen üçüncü, hakkında en çok şikâyet başvurusu yapılan birinci ülke olduğu öğrenildi.

Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarında adil yargılanma hakkı ile özgürlük ve güvenlik hakkı ihlalleri ile ilk iki sırada yer aldığı bilgisi edinildi.

ALEYHİNDE EN ÇOK KARAR BEKLENEN ÜLKE

BirGün'ün haberine göre; AİHM'e 2025 yılında 47 Avrupa ülkesinden toplam 53 bin 450 şikâyet başvurusu yapıldı. Türkiye’nin 18 bin 450 derdest başvuru ile aleyhinde en çok karar beklenen ülke olduğu kaydedildi.

Türkiye aleyhinde yapılan ve derdest durumdaki başvuruların toplam başvurular içindeki oranı, yüzde 34,5 olarak gerçekleşti. AİHM’de, Türkiye aleyhinde yapılan ve karar bekleyen başvuru sayısının da 31 Aralık 2025 itibarıyla 18 bin 450 olduğu bildirildi.

EN ÇOK İHLAL KARARI ALINAN ÜLKE UKRAYNA

Türkiye’nin, aleyhine karar verilen 25 ülke arasındaki yeri de dikkati çekti. AİHM verileri, Türkiye’nin 2025 yılında 66 ihlal kararı ile hakkında en çok ihlal kararı verilen üçüncü ülke olduğu öğrenildi.

Hakkında, 2025 yılında en çok ihlal kararı alınan ülke ise 160 karar ile Ukrayna oldu. Ukrayna’yı, 153 ihlal kararı ile Rusya izledi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ: 5

Türkiye’ye yönelik AİHM’den verilen ihlal kararlarının konularına göre dağılımı da paylaşılan bilgiler arasında...

Adil yargılanma hakkı ihlalinin ilk sırada yer aldığı Türkiye’ye yönelik ihlal kararları, bazı konu ve ihlal sayılarına göre şöyle sıralandı: