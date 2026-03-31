Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), apartman ve site yönetimlerinin aidat, avans, demirbaş gideri ve benzeri borç bilgilerini ortak alanlarda ilan etmesine son verdi.

Resmî Gazete’nin 31 Mart 2026 tarihli sayısında yayımlanan 18 Şubat 2026 tarihli ve 2026/348 sayılı İlke Kararı ile, apartman ve site sakinlerine ait borç bilgilerinin asansör, bina girişleri, koridorlar ve benzeri ortak alanlara asılmasının kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırı olduğu hükme bağlandı.

Kurul, listelerde ad-soyad yer almasa dahi, daire numarası ile borç bilgisinin eşleştirilmesinin kişiyi belirlenebilir hale getirdiğini ve bu nedenle kişisel veri niteliği taşıdığını vurguladı. Bu kapsamda, aidat veya benzeri borçların ortak alanlarda ilan edilmesinin, kişisel verilerin belirsiz kişi gruplarının erişimine açılması sonucunu doğurduğu belirtildi.

BİLGİLENDİRME SADECE İLGİLİ KİŞİYE YAPILACAK

KVKK, apartman ve site yönetimlerinin şeffaflık ve tahsilat amacıyla bilgilendirme yapmasının tamamen yasaklanmadığını, ancak bunun yalnızca ilgili kişilerin erişebileceği kapalı yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Buna göre, borç bildirimlerinin bireysel e-posta, SMS, kapalı mesajlaşma grupları ya da yalnızca ilgili kişilerin erişebileceği dijital sistemler üzerinden yapılması gerekecek. Ortak alanlara asılan mevcut borç listelerinin ise ivedilikle kaldırılması istendi.

Kurul kararında, bu tür uygulamaların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine aykırılık oluşturduğu vurgulandı.