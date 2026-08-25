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Türkiye medyasında son dakika gelişmesi olarak yer alan Cem Küçük soruşturması, gözleri yeniden gazeteci ve yazar Ahsen Melek Kocatürk’e çevirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kocatürk’ün de bulunduğu üç şüpheli hakkında adli makamlarca yakalama emri düzenlendi. Operasyon anında adresinde bulunamayan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Ahsen Melek Kocatürk, şu an firari durumda bulunuyor.

AHSEN MELEK KOCATÜRK KİMDİR? (EĞİTİM VE MEDYA KARİYERİ)

Siyasi röportajları, yardım projeleri ve bağımsız gazetecilik çalışmalarıyla tanınan Ahsen Melek Kocatürk'ün kariyeri ve eğitim hayatı:

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi Adalet bölümlerinden mezun oldu.

Ankara merkezli gazetecilik faaliyetleriyle adını duyuran Kocatürk, göçmen politikaları ve güncel siyaset üzerine analizler kaleme aldı.

Hatay Bayırbucak Türkleri Derneği bünyesinde çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza attı.

SİYASİ GEÇMİŞİ

2023 genel seçimleri öncesinde AK Parti Ankara Milletvekili Aday Adayı olarak aktif siyasette yer aldı.

"ÇAKARLI MAKAM ARACI" POLEMİĞİ

Ahsen Melek Kocatürk, yalnızca bugünkü soruşturmayla değil, geçmişte AK Partili isimlerle yaşadığı çakarlı araç polemiğiyle de uzun süre gündemde kalmıştı.

ARALIK 2021 OLAYI

Trafikte yaşadığı tehlikeli bir kazanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanlığı’na seslenerek suç duyurusunda bulundu.

İDDİALAR

Devletin eskort aracının kendisini kasten sıkıştırdığını iddia eden Kocatürk, lüks aracın içindeki kişinin AK Parti’nin eski "medyadan sorumlu" Genel Başkan Yardımcısı olduğunu açıkladı.

"KENDİ MAHALLESİNE" SİTEM

Paylaşımının ardından sosyal medyada trollerin hedefi haline gelen gazeteci, "Emek verdiğim yerdeki insanların bana bunu yapacağı aklımın ucundan geçmezdi" sözleriyle tepki göstermiş, bu çıkış siyaset ve medya kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı.