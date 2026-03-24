Kaza, Yalova-Bursa kara yolunun Süpürgelik mevkisinde oldu. Bursa istikametine seyir halindeki İbrahim Taşcan idaresindeki 16 Y 0017 plakalı ahşap yüklü TIR, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Geçmişte de benzer kazaların yaşandığı bilinen noktada yan yatan araçtan savrulan tonlarca ahşap, yolu tamamen kapladı.

HAYATİ RİSKİ YOK

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Kazayı hafif yaralarla atlatan şoför, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneden alınan bilgilere göre sürücünün sağlık durumu iyi ve hayati bir riski bulunmuyor. Yola yayılan keresteler nedeniyle Bursa yönü ulaşıma tamamen kapanırken, kara yolunda araç kuyrukları kilometrelerce uzadı.