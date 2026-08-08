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Kaynak: DHA

Atatürk Mahallesi Eski Manisa Yolu üzeri Koşukırı Mevkii’nde bulunan bir palet üretim fabrikasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.