Ahşap kesme tahtası kullananlara kritik uyarı: Bu temizlik hataları bakteri yayıyor

Ahşap kesme tahtaları mutfakta en çok tercih edilen ekipmanlardan biri olsa da yanlış temizlik yöntemleri sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Gözenekli yapısı nedeniyle nemi içine çekebilen ahşap yüzeyler, hatalı kullanım durumunda bakterilerin yerleşmesi için uygun ortam haline gelebiliyor. Uzmanlara göre günlük hayatta fark edilmeden yapılan bazı alışkanlıklar hijyen sorunlarını büyütebiliyor.