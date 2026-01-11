Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu Başar Önal'dan beklenmedik bir yanıt geldi.

BAŞAR ÖNAL BEŞİKTAŞ VE PISA'NIN TEKLİFLERİNİ REDDETTİ

Bir süredir siyah beyazlı kulübün gündeminde ismi anılan Başar Önal'ın Beşiktaş başta olmak üzere ara transfer döneminde kendisine yapılan teklifleri geri çevirdiği öne sürüldü.

ESPN'in haberine göre; Hollanda'da Nijmegen forması giyen Başar Önal, sezon sonuna kadar takımda kalmak istediğini ifade ederek Beşiktaş ve Pisa'dan gelen teklifleri reddetti.

BU SEZON PERFORMANSIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Bu sezon Nijmegen formasıyla toplam 15 maça çıkan genç kanat oyuncusu 3 gol, 8 asistlik performansıyla adından söz ettirdi.