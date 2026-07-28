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Ahmetcan Kaplan'ın yeni sezonda yeniden NEC Nijmegen forması giymesi beklenirken transfer görüşmeleri beklenmedik bir şekilde sonuçsuz kaldı.

ANLAŞMA SON ANDA BOZULDU

Hollanda basınından Voetbal International'ın haberine göre; Ajax ile NEC Nijmegen arasında Ahmetcan Kaplan'ın transferi için yapılan görüşmeler olumlu ilerledi.

Tarafların ortak bir formül üzerinde anlaşmaya yaklaşmasına rağmen son anda yaşanan pürüz nedeniyle transferi gerçekleşmediği belirtildi.

AHMETCAN GERİ DÖNMEK İSTİYORDU

Ahmetcan Kaplan'ın Ajax yönetimine yeniden NEC Nijmegen'de forma giymek istediğini ilettiği belirtildi.

Milli futbolcu transfere sıcak baksa da kulüpler arasındaki sürecin tamamlanamaması nedeniyle anlaşma iptal edildi.

AJAX'IN PLANLARINDA YER ALMIYOR

23 yaşındaki savunmacının uzun süredir Ajax'ın gelecek planlamasında düşünülmediği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak NEC Nijmegen'de geçiren Ahmetcan Kaplan, gösterdiği performansla yeniden çıkış yakalamıştı.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli stoperin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

Transferin gerçekleşmemesinin ardından Ahmetcan Kaplan'ın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu oldu.