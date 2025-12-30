Söyleşide “terörsüz Türkiye” söylemi etrafında kurulan yeni siyasal dil, üniter devlet tartışmaları, demografik kırılmalar ve laikliğin aşınması ele alındı.

Yavuz, kimliklerin “kolonlar halinde” ayrıştırıldığı bir iklimde ortak millet iradesinin zedelenmesinin ülkeyi “Lübnanlaşma” riskine sürükleyebileceğini savundu.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’a göre ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonundan ortaya çıkacak olan ve tatyışmaya açılan şey “Ya ortak vatan ya bölünme.”

“İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ DÖNEM TAM ANLAMIYLA BİR VAROLUŞSAL YOL AYRIMI”

“İkinci Yüzyılda Yeniden Atatürk” kitabınızın ekseninde yürüttüğümüz bu söyleşiye teşekkür ederim. Öncelikle içinden geçtiğimiz dönemi yorumlamanızı istesem?

Ahmet Yavuz: İçinden geçtiğimiz dönem tam anlamıyla bir varoluşsal yol ayrımı. Ya Atatürk’ün açtığı rasyonel, bilimsel ve çağdaş yolda yürüyeceğiz ya da ne yazık ki yeniden başa döneceğiz. Biz Balkan Harbi, Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’yla on yıla yayılan kesintisiz bir yıkımdan çıkmış bir toplumuz.

Atatürk’ün kurucu dönem tercihlerine bugünden bakınca sıkça “otoriterlik” tartışmaları da yapılıyor. Bu değerlendirmelere nasıl bakıyorsunuz?

Ahmet Yavuz: Atatürk 15 yıl iktidarda kaldı; ama hangi şartlarda? Halkın büyük kısmı köylüydü, sanayi üretimi yoktu, eğitim altyapısı zayıftı; üniversite kültürü bile yeni inşa ediliyordu. Bu zemin üzerinde ulus ve devlet inşasını birlikte yürüttü. O günün mecburiyeti devrimin doğasına uygun biçimde kuvvetler birliğiydi. Ancak bugün yaşasaydı, modern dünyada özgürlüğün teminatı olan kuvvetler ayrılığını bizzat kendisi tesis ederdi. O günleri bugünün zihin kalıplarıyla yargılamak hatadır.

“LAİKLİK, CUMHURİYETİN HEM ÇATISI HEM TEMELİDİR”

Cumhuriyetin temel ilkelerinin, özellikle de laikliğin ciddi bir aşınmaya uğradığını görüyoruz. Bu süreç Türkiye’yi nereye götürür?

Ahmet Yavuz: Laiklik, Cumhuriyetin hem çatısı hem temelidir. Sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değildir; bilimin, hukukun ve bireysel özgürlüğün de tek garantisidir. Laikliğin bir kapısı egemenliğe, bir kapısı bilime, diğeri özgürlüğe açılır. Bu kapılardan birini kapattığınızda hepsi kapanır.

‘’LOZAN BU ÜLKENİN TAPU SENEDİDİR’’

Lozan’ı tartışmaya açan zihniyet, Türkiye’yi Orta Doğu’nun karanlığına sürükleme riski taşır. Lozan bu ülkenin tapu senedidir; savaşla elde edilmiştir. 2017 referandumuyla birlikte kurucu ilkelerle gerilimi olan bir anlayış güç kazandı; ulus devleti ve laikliği aşındıran adımlar bu zeminde hızlandı. Laikliği zayıflatırsanız egemenlik de zarar görür, demokrasi de.

“KİMLİKLERİ KOLONLAR HALİNDE AYRIŞTIRMAYA BAŞLADIĞINIZ AN…”

Son dönemde “terörsüz Türkiye” başlığı altında yeni bir dil inşa ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarında sıkça geçen “Türk, Kürt ve Arap” vurgusunu ve ‘açılım sürecini’ nasıl yorumluyorsunuz?

Ahmet Yavuz: Burada tehlikeli bir kavramsal kayma var. Siyasi iktidar pragmatik bir sıkışmışlık içinde; seçim matematiğiyle farklı toplumsal bloklara aynı anda mesaj vermeye çalışıyor. Fakat “Türk, Kürt ve Arap” diyerek kimlikleri kolonlar halinde ayrıştırmaya başladığınız an, Türkiye’nin en güçlü toplumsal savunma mekanizmasını, yani ortak millet iradesini sakatlarsınız.

Atatürk’ün tarif ettiği Türklük bir etnik köken değil, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” cümlesinde ifadesini bulan bir kader birliğidir. Hakları etnik kimlikler üzerinden “eşitlemeye” kalkarsanız, ortak paydayı dağıtırsınız.

Göç ve demografi de siyasal tartışmanın merkezinde. Bu boyutu nasıl okuyorsunuz?

Ahmet Yavuz: Demografi meselesi de bu başlığın merkezinde duruyor. Suriye’den, Afganistan’dan gelen göç dalgaları yalnız insani bir konu olmaktan çıktı; siyasal sonuç üreten bir değişkene dönüştü. Üniter yapıyı gevşetecek arayışlar Türkiye’yi federasyon tartışmasına doğru itebilir; bu da Atatürk Cumhuriyeti’nin tasfiyesi anlamına gelir.

“VATAN SADECE BİR SINIR ÇİZGİSİ DEĞİL; ‘AİT OLMA’ HİSSİDİR”

Bölgesel gelişmeler ve emperyalizmin bu süreçteki rolü nedir?

Ahmet Yavuz: Emperyalizmin en bilinen yöntemi ulus devletleri zayıflatmak ve parçalamaktır. Suriye, Libya ve Irak örneklerinde bunun sonuçları ortada. Türkiye’ye dönük riskler hem dış dinamiklerle hem de içeride yapılan yanlış tercihlerle büyüyor. Vatan sadece bir sınır çizgisi değil; “ait olma” hissidir. Şırnak’taki vatandaş işsiz kaldığında Erbil’e değil İstanbul’a ya da İzmir’e gidiyorsa, bu hâlâ bir millet olduğumuzun göstergesidir.

Üniter devlet tartışması ve ‘eşit vatandaşlık’ son dönemde kritik bir başlık. Nerede duruyorsunuz?

Ahmet Yavuz: Biz Kürt kimliğine karşı değiliz; biz üniter devlete sahip çıkıyoruz. Ancak “ayrı devlet” ya da “özerklik” talebi siyasetin ana hattına taşınırsa, bunun karşısında dururum. Çünkü bu devlette herkes benim sahip olduğum hakların tamamına sahiptir.

Ahmet Yavuz: Resmî dil Türkçe kalmak kaydıyla her dil öğrenilebilir; ulus devlet bunu tolere eder. Ama “eşit vatandaşlık” adı altında toplumu etnik eksenlerde ayrıştırmaya kalkarsanız, bu bir cehennem davetiyesidir. Bu yolun sonu huzur değil, bölünmedir.

“TOPLUM, CUMHURİYETE VE LAİKLİĞE SANILDIĞINDAN DAHA GÜÇLÜ BİÇİMDE SAHİP ÇIKIYOR”

Peki, bu gidişata karşı toplumsal direnç ve gelecek projeksiyonu nedir?

Ahmet Yavuz: Toplum, Cumhuriyete ve laikliğe sanıldığından daha güçlü biçimde sahip çıkıyor. Bakın bunun en çarpıcı göstergelerinden biri şu: En muhafazakâr yapılar, hatta Menzil cemaati bile bugün adalet arayışını Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde sürdürüyor. Bu, Cumhuriyetin kurumsal çerçevesinin toplum nezdinde hâlâ “nihai adres” olduğunu gösterir.

Çıkış yolu olarak neyi işaret ediyorsunuz?

Ahmet Yavuz: Kadınlar, kendilerini “birey” kılan medeni hukuktan vazgeçmiyor. Bizim yapmamız gereken kurumlarımızı güçlendirmektir. Adalet düzgün işleyecek, okullar iyi çalışacak. Atatürk’ün felsefesi nettir: “Üret, çalış; kimse sana tahakküm edemesin.” Özgürlükler etnik kimliklere değil, bireylere hak olarak verilmelidir.

Söyleşinin tamamını izlemek için Yeniçağ TV’nin YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.