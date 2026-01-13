Yazar Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okurlarına yeni bir kitap önerisinde bulundu. Ümit, Cem Akaş’ın Sözcüklerin Anlamı adlı romanını “okurun dikkatini dağıtarak amacına ulaşan benzersiz bir roman” sözleriyle tanımladı.

Paylaşımında, “Dünya delirmişken, hayat bir yanda akış zıvanadan çıkmışken iki kişi bir aşkı yaşayabilir mi?” sorusunu yönelten Ümit, romanın okurla kurduğu sıra dışı ilişkiye dikkat çekti.

📚 Kitap ne anlatıyor?

Cem Akaş’ın Sözcüklerin Anlamı romanı; dil, anlam, zaman ve aşk kavramları etrafında dolaşan, klasik anlatının dışına çıkan bir kurgu sunuyor. Okuru bilerek dağıtan yapısıyla, tam da bu dağınıklığın içinde derdini anlatmayı başaran roman, farklı bir okuma deneyimi arayanlar için güçlü bir alternatif.