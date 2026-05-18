Türkiye'nin önde gelen polisiye ve edebiyat yazarlarından Ahmet Ümit, medyanın ve gazetecilerin üzerindeki yargı baskısına dikkat çeken çarpıcı bir açıklama yaptı. Sosyal medyada ve kültür sanat camiasında geniş yankı uyandıran açıklamasında Ümit, basın özgürlüğünün bir ülkenin demokratik yapısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

"ÖZGÜR BASIN YOKSA DEMOKRASİ YOKTUR"

Konuşmasına demokrasinin temel taşının özgür bir medya ortamı olduğunu hatırlatarak başlayan ünlü yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür basın yoksa özgür bir ülke de yoktur. Özgür basın yoksa demokrasi yoktur. Ne yazık ki ülkemizde gazeteciler yargılanmaya devam ediyor."

GAZETECİLER ULUDAĞ VE ARI İÇİN ÇAĞRI: BU DAVALAR ARTIK DÜŞSÜN

Açıklamasında, yazdıkları haberler ve yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hakim karşısına çıkan gazeteciler Alican Uludağ ve İsmail Arı’nın devam eden mahkemelerine de değinen Ahmet Ümit, yargılamaların sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Meslek örgütlerinin sıklıkla dile getirdiği "Gazetecilik suç değildir" vurgusunu yineleyen Ahmet Ümit, yetkililere ve kamuoyuna seslenerek "Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın mahkemeleri var. Gazetecilik suç değildir. Lütfen bu davalar artık düşsün. Gazeteci arkadaşlarımız mesleklerini özgür bir şekilde yürütebilsin." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ümit’in 'özgür basın' çıkışı, basın meslek örgütleri ve gazeteciler tarafından destek görürken, sosyal medyada da "basın özgürlüğü" etiketi altında en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Öte yandan yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ, birkaç gün önce hakkında yöneltilen suçlamaları reddederek, “Gündemi belirleyen iddianamelerdeki çelişkileri haberleştirmem engellendi. Gazetecilik yaptığım için cezaevindeyim” diyerek tutukluluğuna isyan etmişti.