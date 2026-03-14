Usta yazar Ahmet Ümit’in aynı adlı çok beğenilen eserinden yola çıkılarak çekilecek olan "İstanbul Hatırası" dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyi usta yönetmen Abdullah Oğuz yönetecek. Başkomiser Nevzat’ı Nejat İşler, Nevzat’ın yardımcısı Komiser Ali’yi Bilal Yiğit Koçak, Nevzat’ın ekibinde kriminoloji uzmanı Zeynep’e Simay Barlas hayat verecek.

CEM DAVRAN İŞ İNSANINI OYNAYACAK

Dizinin kilit karakterlerinden Adem Yezdan’ı da usta aktör Cem Davran canlandıracak. Davran İstanbul’da büyük bir inşaat projesi yürüten bir iş insanı olarak seyirci karşısına çıkacak. Nefes kesen hikâyesiyle şimdiden merakla beklenen dizinin nisan başında sete çıkması öngörülüyor.

Usta yazar Ahmet Ümit konuya ilişkin olarak, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ümit'in ilgili paylaşımı şöyle:

CİNAYET SORUŞTURMASI

Ahmet Ümit’in 2010 yılında okurla buluşan İstanbul Hatırası adlı eseri, bir cinayet silsilesini takip ederken aynı zamanda Bizans döneminden Osmanlı İmparatorluğu’na uzanan derin bir tarih yolculuğu sunuyor. Eser, kurguladığı suç hikâyesini basit bir gerilim ögesi olmanın ötesine taşıyarak İstanbul’un toplumsal hafızasını irdeleyen bir zemine oturtuyor.