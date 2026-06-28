Usta yazar Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni kitabının çalışmalarının son aşamaya geldiğini duyurdu. Ümit, yaklaşık 100 sayfalık bölümün kaldığını belirterek eserin temmuz sonunda tamamlanacağını söyledi.

Roma romanının bitmesine az kaldı, çok az kaldı... pic.twitter.com/Tipkn5xZ2O — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) June 28, 2026

Ümit'in açıklaması şu şekilde:

"Evet, epeydir kitap hakkında bilgi vermiyorduk sevgili okurlarım. Sonuna geliyoruz, az kaldı. Yani aşağı yukarı 100 sayfa, 10'la 12 bölüm arası. Biraz değişebiliyor tabii, duruma göre değişecek. Bendeki işi muhtemelen temmuzun sonunda biter. Ondan sonra yayınevine vereceğiz. Yayınevi yavaş yavaş çalışmaya başladı aslında, bir yarısını yolladım. Ondan sonra işte kapaktı, çalışmalardı falan derken bir aksilik olması ve hastalık olması... Bir şey olmazsa, korkunç bir şey, biz bu kitabı ekimin başında çıkarırız. Ekimin başında romanımızla karşılaşırsınız. Yazın sıcak günlerinde çalışıyorum, hiç şikayet etmiyorum. Çok yorucu, hiç şikayet etmiyorum, gerçekten şahane. Hayatımın en yoğun, en anlamlı günlerini yaşıyorum. Bu hep böyle oluyor, kitap sonuna doğru güzel oluyor. Umarım siz de seveceksiniz."