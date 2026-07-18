Yazarın yaptığı kısa ama dikkat çekici paylaşımında, "Bir gün piramitleri yazsak mı? Başkomiser Yıldız Karasu ile Komiser Tobias'ı Kahire'ye yollasak mı?" ifadeleri yer aldı. Bu sözler, Ahmet Ümit'in sevilen karakterlerini bu kez Mısır'ın tarihi atmosferinde buluşturabileceği yönünde yorumlandı.

Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören paylaşımın ardından çok sayıda okur, olası bir Kahire macerasına ilişkin heyecanını dile getirdi. Özellikle piramitler, antik Mısır uygarlığı ve gizemli tarihi üzerine kurgulanacak bir roman fikri, polisiye edebiyat tutkunları arasında büyük merak uyandırdı.

YENİ BİR ROMAN MI GELİYOR?

Ahmet Ümit ise paylaşımına ilişkin yeni bir açıklama yapmadı. Bu nedenle söz konusu ifadelerin yeni bir romanın ilk ipuçları mı yoksa yazarın okurlarıyla paylaştığı yaratıcı bir fikir mi olduğu henüz netlik kazanmış değil.

Resmi bir duyuru bulunmasa da Ahmet Ümit'in paylaşımı, yeni bir roman ihtimalini gündeme taşırken, okurlar da yazarın bir sonraki eserine ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.