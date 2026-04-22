Şair ve yazar Ahmet Telli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı.

Telli’nin tedavisinin sürdüğünün aktarıldığı açıklamada, sürecin planlandığı şekilde doktor kontrolünde düzenli olarak yürütüldüğü, genel durumunun iyileşme yönünde ilerlediği bildirilerek, şöyle denildi:

"Bu süreçte gösterdiğiniz destek ve dayanışmanın kendisi için büyük bir moral kaynağı olduğunu özellikle ifade etmek isteriz.

Ahmet Telli, okurlarına, dostlarına ve kendisini soran herkese selam ve sevgilerini iletmektedir. Bu süreçte gösterdiğiniz dayanışma ve ilettiğiniz iyi dilekler için ailesi ve kurumlarımız adına teşekkür ederiz."